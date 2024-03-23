Bursa'da haber alınamayan genç başından vurulmuş halde bulundu

İHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 27 yaşındaki Latif Aydoğan'dan (27) iftar sonrası haber alamayan yakınları kendilerine ait olan tarlada genci başından vurulmuş şekilde buldu.
Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Öldüğü belirlendi
Sağlık ekipleri gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.
Gencin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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