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- Bursa’da haber alınamayan genç, evde uyurken bulundu
Bursa’da haber alınamayan genç, evde uyurken bulundu
- DHA
- 10.01.2022 - 09:08
- Güncelleme : 10.01.2022 - 09:31
Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Emirsultan Mahallesi'nde, saat 01.00 sıralarında, 2. Hastane Sokak'taki bir apartmanın 5'inci katında yalnız yaşayan Cemil Can Altınbaş'tan (25) haber alamayan yakınları, komşuları arayarak yardım istedi.
Altınbaş'ın kapısını çalan komşuları, cevap alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi sevk edildi. Polisin de Cemil Can Altınbaş'a ulaşma çabası sonuçsuz kaldı. 5'inci kattaki evin açık penceresinden girmeyi düşünen ekipler, itfaiyeden merdivenli araç desteği istedi.
Bursa’da haber alınamayan genç, evde uyurken bulundu ViDEO
İTFAİYE EKİPLERİ ZORLUK YAŞADI
İtfaiye ekipleri, dar sokakta park edilen araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorluk çekti. Polis müdahalesi ile yola park edilen araçlar kaldırıldı. Eve ulaşan itfaiye ekipleri, Altınbaş'ın oturduğu kattaki açık pencereden içeri girdi.
KOLTUKTA BULUNDU
Altınbaş, koltukta uyurken bulundu. Yorgun olduğu için uyuyakaldığını ve zil sesini duymadığını belirten Altınbaş, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından evine döndü.