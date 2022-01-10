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Bursa’da haber alınamayan genç, evde uyurken bulundu

Bursa’da haber alınamayan genç, evde uyurken bulundu

Kendisinden bir süre haber alınamayan Cemil Can Altınbaş; polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Açık pencereden itfaiye merdiveni ile giren ekipler, Altınbaş'ı koltukta uyurken buldu.