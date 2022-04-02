Petrol
104.35
-0.34%
Euro
16.22
-0.20%
Dolar
14.68
0.08%
Altın
909.14
-0.50%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
684.052
2.89%
BTXN Coin
36.60
-1.34%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Bursa'da haber alınamayan şahsın cansız bedeni gölette bulundu

    Perşembe gününden beri haberi alınamayan Alaettin Esmer'in cansız bedeni göletten çıkarıldı. Olay yeri incelmesinin ardından Esmer'in cansız bedeni morga kaldırıldı.
    • İHA
    • 02.04.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 15:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da haber alınamayan şahsın cansız bedeni gölette bulundu

    Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Orta Mahalle'de yaşayan 67 yaşındaki Alaettin Esmer,perşembe günü arkadaşlarıyla buluşmak üzere evden ayrıldı.

    Bir süre arkadaşları ile zaman geçiren Esmer'den haber alamayan ailesi, cuma günü emniyete başvurdu.

    İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda, Esmer’in en son Behram Göleti yakınlarında görüldüğünü tespit edildi.

    DALGIÇLAR ARACI TESPİT ETTİ

    Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma ekipleri, Esmer’in en son görüldüğü alanda titiz bir çalışma başlattı.

    Gölete doğru giden tekerlek izlerine rastlayan jandarma ekipleri durumu Mudanya Jandarma Sahil Güvenlik ekiplerine iletti.

    Cumartesi 07.30'da başlayan arama çalışmalarından kısa süre sonra dalgıçlar tarafından aracın yeri tespit edildi.

    Bursa da haber alınamayan şahsın cansız bedeni gölette bulundu #1

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Göletten ilk olarak Alaettin Esmer’in cansız bedeni çıkarıldı. Daha sonra ise vinç yardımı ile araç çıkarıldı.

    Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Esmer’in cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Bursa da haber alınamayan şahsın cansız bedeni gölette bulundu #2

    Bursa da haber alınamayan şahsın cansız bedeni gölette bulundu #3


    İlginizi Çekebilir

    Edgar Allan Poe kimdir
    Biyografi

    Edgar Allan Poe kimdir

    AP Başkanı Roberta Metsol’a, Kiev yolcusu
    Dünya

    AP Başkanı Roberta Metsol’a, Kiev yolcusu

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin
    Tesla

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin

    Görüş Bildir