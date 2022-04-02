Bursa'da haber alınamayan şahsın cansız bedeni gölette bulundu

Perşembe gününden beri haberi alınamayan Alaettin Esmer'in cansız bedeni göletten çıkarıldı. Olay yeri incelmesinin ardından Esmer'in cansız bedeni morga kaldırıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Orta Mahalle'de yaşayan 67 yaşındaki Alaettin Esmer,perşembe günü arkadaşlarıyla buluşmak üzere evden ayrıldı.

Bir süre arkadaşları ile zaman geçiren Esmer'den haber alamayan ailesi, cuma günü emniyete başvurdu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda, Esmer’in en son Behram Göleti yakınlarında görüldüğünü tespit edildi.

DALGIÇLAR ARACI TESPİT ETTİ

Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma ekipleri, Esmer’in en son görüldüğü alanda titiz bir çalışma başlattı.

Gölete doğru giden tekerlek izlerine rastlayan jandarma ekipleri durumu Mudanya Jandarma Sahil Güvenlik ekiplerine iletti.

Cumartesi 07.30'da başlayan arama çalışmalarından kısa süre sonra dalgıçlar tarafından aracın yeri tespit edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Göletten ilk olarak Alaettin Esmer’in cansız bedeni çıkarıldı. Daha sonra ise vinç yardımı ile araç çıkarıldı.

Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Esmer’in cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.