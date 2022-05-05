Bursa'da hafriyat kamyonu yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü 6 yaralı

Otobanda hafriyat yüklü kamyonun yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, 6 yolcu da yaralandı.

Bursa Ankara otobanı Demirtaş Viyadüğü yakınlarında sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen hafriyat kamyonu, Ankara istikametine seyir halindeyken önündeki yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

1 ölü, 6 yaralı

Otobüsün arka kısmında bulunan bir yolcu hayatını kaybetti, 6 yolcu da yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Aracını bırakıp kaçtı

Kaza yapan hafriyat kamyonu sürücüsü ise aracını bırakıp olay yerinden uzaklaştı.

Ekiplerin kazayla ilgili soruşturması ve ölen yolcunun kimliğini tespit çalışması sürüyor



