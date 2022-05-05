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    Bursa'da hafriyat kamyonu yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü 6 yaralı

    Otobanda hafriyat yüklü kamyonun yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, 6 yolcu da yaralandı.
    • 05.05.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 17:35
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    Bursa'da hafriyat kamyonu yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü 6 yaralı

    Bursa Ankara otobanı Demirtaş Viyadüğü yakınlarında sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen hafriyat kamyonu, Ankara istikametine seyir halindeyken önündeki  yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

    1 ölü, 6 yaralı

    Otobüsün arka kısmında bulunan bir yolcu hayatını kaybetti, 6 yolcu da yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

    Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

    Aracını bırakıp kaçtı

    Kaza yapan hafriyat kamyonu sürücüsü ise aracını bırakıp olay yerinden uzaklaştı.

    Ekiplerin kazayla ilgili soruşturması ve ölen yolcunun kimliğini tespit çalışması sürüyor

    Bursa da hafriyat kamyonu yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü 6 yaralı #1

    Bursa da hafriyat kamyonu yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü 6 yaralı #2

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