Bursa'da halay çekilen düğünü polis bastı

Ekipler, koronavirüs tedbirlerine uymayarak halay çeken gruba, para cezası kesti.

Devriye görevi yapan polis ekipleri, Bursa’nın Ulus Mahallesi Uzun Hasan Sokak'ta düğün yapıldığını gördü.

Bunun üzerine, düğünü sonlandıran polis, vatandaşları maske ve mesafe ile son alınan kararlar hususunda uyardı.

DÜĞÜN SAHİPLERİNE CEZA

Düğün sahiplerinin kurallara riayet etmediğini ve halay çektiğini tespit eden ekipler, 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza yazdı.

Bursa'da koronavirüs halayına polis baskını İZLE

MASKESİZ 4 KİŞİ DE CEZADAN YIRTAMADI

Ayrıca maske takmayan 4 kişiye 3 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.