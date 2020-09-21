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    Bursa'da halay çekilen düğünü polis bastı

    Ekipler, koronavirüs tedbirlerine uymayarak halay çeken gruba, para cezası kesti.
    • İHA
    • 21.09.2020 - 09:37
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    Bursa'da halay çekilen düğünü polis bastı

    Devriye görevi yapan polis ekipleri, Bursa’nın Ulus Mahallesi Uzun Hasan Sokak'ta düğün yapıldığını gördü.

    Bunun üzerine, düğünü sonlandıran polis, vatandaşları maske ve mesafe ile son alınan kararlar hususunda uyardı.

    DÜĞÜN SAHİPLERİNE CEZA

    Düğün sahiplerinin kurallara riayet etmediğini ve halay çektiğini tespit eden ekipler, 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza yazdı.

    Bursa'da koronavirüs halayına polis baskını İZLE

    MASKESİZ 4 KİŞİ DE CEZADAN YIRTAMADI

    Ayrıca maske takmayan 4 kişiye 3 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

    Bursa da halay çekilen düğünü polis bastı #1

    Bursa da halay çekilen düğünü polis bastı #2

    Bursa da halay çekilen düğünü polis bastı #3

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