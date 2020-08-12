Bursa'da halaylı asker eğlencesi pahalıya patladı

Onlarca kişinin el ele halay çektiği asker eğlencesinde baba ve oğlu, 6 bin 300 lira cezadan kurtulamadı.

Bursa'daki asker eğlencesinde, koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.

Yıldırım ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Gürdak Sokak'ta düzenlenen asker eğlencesinde, önlemlere uyulmadığı görüldü.

Eğlenceye katılanların ele ele tutuşup, halay çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

TEDBİRSİZ ASKER EĞLENCESİ

Görüntülerin tepki çekmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğlenceyi düzenleyen kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği ekipleri, eğlenceyi Sıddık K.'nin askere gidecek oğlu Burak K. için düzenlediğini belirledi.

BABA VE OĞLUNA 6 BİN 300 LİRA CEZA

Bunun üzerine baba ve oğluna, 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na uymadıkları için toplam 6 bin 300 lira ceza yazıldı.

Bursa'da asker eğlencesinde onlarca kişi el ele halay çekti ViDEO