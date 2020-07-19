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Maç sırasında kalp krizi geçiren sağlıkçı genci, arkadaşı sedye üzerinde kalp masajı yaparak hastaneye götürdü. Genç adam yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bursa'nın Mihraplı Mahallesi’nde bulunan halı sahada, arkadaşları ile futbol maçı yapan sağlık görevlisi Ulaş Bektaş'ın kasıklarına top geldi.

Bektaş, kale direğinin dibine oturarak kendine gelirken; kısa bir süre sonra ise kalp krizi geçirdi.

SEDYE ÜZERİNDE KALP MASAJI

Bektaş'a aynı hastanede görevli olan arkadaşlarından biri 45 dakika boyunca kalp masajı yaparken, bu sırada sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansa taşınan Bektaş’a bir arkadaşı sedye üzerinde kalp masajı yapmaya devam etti.

Bursa’da halı sahada kalp krizi geçiren sağlıkçı genç

KURTARILAMADI

Çalıştığı özel hastanede tedavi altına alınan genç, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.