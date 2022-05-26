- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da halk otobüsü engelli bisiklet sürücüsüne çarptı
Bursa'da halk otobüsü engelli bisiklet sürücüsüne çarptı
- 26.05.2022 - 09:10
- Güncelleme : 26.05.2022 - 09:46
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi’nde, Necati Karanfil'in kullandığı özel halk otobüsü ile bedensel engelli Musa Karış yönetimindeki triportör çarpıştı.
Otobüs ile triportör arasında sıkışan Musa Karış metrelerce sürüklendi.
Durumu kritik
Kazayı gören vatandaşlar Karış'ı kurtarmak için müdahale ederken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan ve ağır yaralandığı belirlenen Karış, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kardeşi sinir krizi geçirdi
Öte yandan kazanın ardından yaralının kardeşi Mehmet Karış olay yerine geldi. Mehmet Karış, ağabeyi Musa Karış'ın aracının başında zor anlar yaşadı. Ağabeyinin durumunu polis ekiplerine soran Mehmet Karış, "Kim vurdu ona, kim?" diyerek gözyaşları döktü. Mehmet Karış güçlükle sakinleştirildi.
Bursa'da halk otobüsü engelli bisiklet sürücüsüne çarptı VİDEO
Otobüs şoförüne gözaltı
DHA'nın haberine göre otobüs sürücüsü Necati Karanfil de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.