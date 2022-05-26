Bursa'da halk otobüsü engelli bisiklet sürücüsüne çarptı

Üç tekerlikli elektrikli bisikletindeyken otobüsün çarpmasıyla yaklaşık 20 metre sürüklenen 51 yaşındaki Musa Karış, hastanede yaşam savaşı veriyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi’nde, Necati Karanfil'in kullandığı özel halk otobüsü ile bedensel engelli Musa Karış yönetimindeki triportör çarpıştı.

Otobüs ile triportör arasında sıkışan Musa Karış metrelerce sürüklendi.

Durumu kritik

Kazayı gören vatandaşlar Karış'ı kurtarmak için müdahale ederken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan ve ağır yaralandığı belirlenen Karış, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Öte yandan kazanın ardından yaralının kardeşi Mehmet Karış olay yerine geldi. Mehmet Karış, ağabeyi Musa Karış'ın aracının başında zor anlar yaşadı. Ağabeyinin durumunu polis ekiplerine soran Mehmet Karış, "Kim vurdu ona, kim?" diyerek gözyaşları döktü. Mehmet Karış güçlükle sakinleştirildi.

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Otobüs şoförüne gözaltı

DHA'nın haberine göre otobüs sürücüsü Necati Karanfil de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.