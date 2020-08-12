Bursa'da hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Hakkında kesinleşmiş 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari N.D., cezaevine gönderildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, firar eden ve hakkında 32 suçtan arama kaydı ile 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, N.D.’nin Kurşunlu Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını tespit etti.

YAKALANDI

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari N.D.’yi yakaladı. N.D., sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından Bursa E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.