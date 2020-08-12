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    Bursa'da hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

    Hakkında kesinleşmiş 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari N.D., cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 12.08.2020 - 16:37
    • Güncelleme : 12.08.2020 - 16:37
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    Bursa'da hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

    Bursa İl Jandarma Komutanlığı, firar eden ve hakkında 32 suçtan arama kaydı ile 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, N.D.’nin Kurşunlu Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını tespit etti.

    YAKALANDI

    Adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari N.D.’yi yakaladı. N.D., sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından Bursa E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

    Bursa da hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı #1

    Bursa da hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı #2

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