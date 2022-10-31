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    Bursa’da hareketli gece: Polisten kaçarken, kaza yaptılar

    9 ayrı suçtan aranan ve 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı ile arkadaşları, polis tarafından durdurulmak istenmesi üzerine kaçtı. 3 şüpheli, kaza sonrası yakalandı.
    • 31.10.2022 - 08:53
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    Bursa’da hareketli gece: Polisten kaçarken, kaza yaptılar

    Bursa’nın Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi’nde denetimde bulunan Yıldırım Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polis ekipleri, saat 02.30 sıralarında Dikencik Caddesi’nde durumundan şüphelendikleri 16 ZE 234 plakalı otomobili durdurmak istedi.

    ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü F.E., otomobili polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçmaya başladı.

    Bölgeye takviye isteyen polis ekipleri, şüphelinin peşine düştü.

    Polis, bölgeyi ablukaya aldı

    Şüpheliler 11 Eylül Bulvarı’nda kaçışını sürdürürken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Ana yoldan kaçamayacağını tahmin eden şüpheliler, Şirinevler Mahallesi’nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

    Polisin bölgeyi ablukaya aldığını ve yakalanacağını anlayan şüpheliler, Ankara Yolu Caddesi’ne çıkarak kent merkezi istikametine kaçışını sürdürdü.

    20 kilometrelik kovalamaca kazayla bitti

    Polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen kaçmaya devam eden şüpheliler, yaklaşık 20 kilometre süren takip sonucu Hacivat Mahallesi, Esenevler Kavşağı mevkisinde yol kenarında park halindeki 16 AVB 076 plakalı kamyonete çarparak durabildi.

    Araçtan inerek kaçmaya çalışan şüphelilerden Yavuzcan Aşçıoglu yere düşünce, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

    Bursa’da hareketli gece: Polisten kaçarken, kaza yaptılar #1

    Bahçede saklanırken kıskıvrak yakalandı

    Bölgenin giriş ve çıkışlarını kapatan ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

    Şüphelilerden Aydın Kalay olay yerine yaklaşık 300 metre mesafedeki bir arsada yakalanırken, Gökhan Çiftçi ise yaklaşık 100 metre mesafedeki bir evin bahçesinde saklanırken yakayı ele verdi.

    Bursa’da hareketli gece: Polisten kaçarken, kaza yaptılar #2

    Basın mensuplarını tehdit etti

    Şüphelilerden 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 farklı suçtan aranması olduğu öğrenilen Yavuzcan Aşçıoglu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldırmaya çalışıp tehdit etti.

    Ayrıca şüphelilerin üzerinde yapılan aramada toplam 220 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Bursa’da hareketli gece: Polisten kaçarken, kaza yaptılar #3

    3'ü de gözaltına alındı

    Şüphelilerin kullandığı otomobil, polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından detaylı inceleme için çekici yardımıyla emniyet otoparkına kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre gözaltına alınan 3 şüpheli polis merkezine götürülürken, kaçan şüpheli F.D.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa’da hareketli gece: Polisten kaçarken, kaza yaptılar #4


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