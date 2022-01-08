Bursa'da hasta yakınıyla güvenlik görevlisi kavga etti

Hastane güvenliği, yakınını görmeye gelen ve koronavirüs tedbirlerine uymadığı iddia edilen vatandaşa, kendisine küfrettiği gerekçesiyle kafa atarak yaraladı.

Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki yakınını ziyarete gelen ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği öne sürülen bir kişi, güvenlik zoruyla odadan çıkarıldı.

O sırada ise genç adam ve güvenlik görevlisi arasında gerilim arttı.

GÜVENLİKTEN KAFA YEDİ

İkili kısa sürede birbirlerinin yakasına yapıştı. Diğer hastaların ve yakınlarının gözü önünde başlayan kavgada güvenlik görevlisi, küfrettiği gerekçesiyle genç adama kafa attı. Burnuna darbe alan genç, aynı güvenlik görevlisi tarafından hastaneden dışarıya çıkarıldı. Olay diğer güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son buldu.

Bursa'da güvenlikçi küfrettiği gerekçesiyle hastaya kafa attı

"BANA YAPTIKLARINI BİLMİYORSUNUZ"

Kanayan burnuna tampon yapan genç, görevlilere "Siz o adamın yukarıda yaptığı muameleyle aşağıda yaptığı muameleyi bilmiyorsunuz" diye konuştu.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

İki taraf da olay sonrası birbirlerinden şikayetçi oldu.