Bursa'da hastalara insanlık dışı muamele

Görevlinin, ayağı alçıda olan hastaya yönelik kullandığı "Güvenliği çağırın, gelip köpeklere mama versin" şeklindeki ifade tepkilere yol açtı.

Bursa'da hastanede yaşananlar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Mustafa Kemalpaşa Devlet Hastanesi’nde çalışan bir kadın görevlinin hastalarla kurduğu diyalog tepki topladı.

HASTANEDE TARTIŞMA

Görüntülerde, söz konusu görevlinin ayağı alçıda olan hastaya "İstediğin yere şikayet et" dediği duyuldu. Bunun üzerine hasta "Edeceğim zaten" karşılığını verdi.

Daha sonra arkasını dönüp ilerlemeye başlayan hasta ile görevli arasında tartışmanın büyüdüğü görüldü.

TEPKİ TOPLAYAN İFADE

Bunun üzerine güvenliğin çağrılmasını isteyen görevli, "Gelip köpeklere mama versin" sözünü sarfetti.

İfadenin hedefindeki hastanın yanı sıra diğer vatandaşlar da kullanılan ifadeye tepki gösterdi.

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