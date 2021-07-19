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    Bursa'da hastalara insanlık dışı muamele

    Görevlinin, ayağı alçıda olan hastaya yönelik kullandığı "Güvenliği çağırın, gelip köpeklere mama versin" şeklindeki ifade tepkilere yol açtı.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2021 - 11:58
    • Güncelleme : 19.07.2021 - 12:16
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    Bursa'da hastalara insanlık dışı muamele

    Bursa'da hastanede yaşananlar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Mustafa Kemalpaşa Devlet Hastanesi’nde çalışan bir kadın görevlinin hastalarla kurduğu diyalog tepki topladı.

    HASTANEDE TARTIŞMA

    Görüntülerde, söz konusu görevlinin ayağı alçıda olan hastaya "İstediğin yere şikayet et" dediği duyuldu. Bunun üzerine hasta "Edeceğim zaten" karşılığını verdi.

    Daha sonra arkasını dönüp ilerlemeye başlayan hasta ile görevli arasında tartışmanın büyüdüğü görüldü.

    TEPKİ TOPLAYAN İFADE

    Bunun üzerine güvenliğin çağrılmasını isteyen görevli, "Gelip köpeklere mama versin" sözünü sarfetti.

    İfadenin hedefindeki hastanın yanı sıra diğer vatandaşlar da kullanılan ifadeye tepki gösterdi.

    Bursa'da hastalara insanlık dışı muamele ViDEO

    Bursa da hastalara insanlık dışı muamele #1

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