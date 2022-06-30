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    Bursa’da hastane dönüşü kaza: 2 ölü

    Mermer yüklü tıra arkadan çarpıp, hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile annesi hayatını kaybetti. Annesini muayene ettiren sürücünün, hastaneden döndüğü öğrenildi.
    • 30.06.2022 - 17:31
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    Bursa’da hastane dönüşü kaza: 2 ölü

    Bursa’da hasta annesini kent merkezindeki hastanede muayene ettirdikten sonra Orhaneli ilçesine dönmek üzere yola çıkan Adnan Yılmaz (41) yönetimindeki 16 N 4958 plakalı otomobil, Akçabük Mahallesi'nde aynı yöndeki Ö.B.'nin (43) kullandığı 16 RCP 34 plakalı mermer yüklü tıra arkadan çarptı.

    Saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada tırın altına girerek hurdaya dönen otomobilde Yılmaz ile annesi Fatma Yılmaz (65), hayatını kaybetti.

    Anne ve oğlunu itfaiye çıkardı

    İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekibinin otomobilden çıkardığı anne ve oğlunun cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Bursa’da hastane dönüşü kaza: 2 ölü #1

    Hastane personeliydi

    2 çocuk babası Adnan Yılmaz'ın, Orhaneli Devlet Hastanesi personeli olduğu öğrenildi.

    DHA’nın haberine göre kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan yol ise araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

    Bursa’da hastane dönüşü kaza: 2 ölü #2

    Bursa’da hastane dönüşü kaza: 2 ölü #3

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    Bursa’da hastane dönüşü kaza: 2 ölü #5


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