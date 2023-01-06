Bursa'da hastaneye yatan yaşlı adamın altınlarını çaldılar

Ev sahibinin hastanede yatmasını fırsat bilerek evinden altın çalan 2 şüpheli yakalanarak banka hesaplarının incelenmesinin ardından gözaltına alındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 75 yaşındaki A.D. rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye yattı.

Belli bir süre sonra evine giren A.D. evde bulunan altınlarının olmadığını fark etti.

Ev sahibinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti.

Hastanede olduğunu biliyorlardı

Yapılan araştırmada ev sahibi A.D.'nin hastaneye yattığından haberi olan 31 yaşındaki U.B. ve 27 yaşındaki B.B.'nin eve girdiği tespit edildi.

Evde dağınıklık yoktu

Ekipler evin kapısında herhangi bir zorlama olmadığını ve evin dağıtılmayarak hırsızlığın yapılması karşısında araştırmayı titizlikle yürüttü.

Hırsızların banka hesabı incelendi

Bunun üzerine eve giren 2 şüphelinin banka ve kredi kartı hesap hareketlerinin incelenmesi sonrasında beyan ettikleri gelirlerden daha fazla miktar para olduğu belirlendi.

Şüpheliler gözaltına alındı

İHA'nın haberine göre, Jandarma Suç Araştırma Timi şahıslarla yaptığı görüşmede hesap dökümleri ile ilgili çelişkili beyanlarda bulunmaları üzerine şüphelileri gözaltına aldı.