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    Bursa'da hatalı sollama can aldı

    İznik'de sürücüsünün hatalı sollama yaptığı hafif ticari araç, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 18.06.2021 - 05:30
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    Bursa'da hatalı sollama can aldı

    Bursa'nın İznik İlçesi, İznik-Sakarya Karayolu Çiçekli Mahallesi mevkisinde, Bursa'dan İznik istikametine giden Cevat Güner (56) yönetimindeki hafif ticari araç, aynı istikamette giden Yılmaz Sezgin (29) idaresindeki iş makinesini sollamak için şerit değiştirdi.

    KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

    Hatalı sollama yapan Güner bu sırada karşı yönden gelen Fikret Kaya (40) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

    Kazanın şiddetiyle Kaya'nın otomobili yoldan çıkarken, Güner'in aracı iş makinesine çarparak durdu.

    Kazada otomobilde bulunan Fikret Kaya ve arkadaşı Ender Boztekin (30) ile hafif araçta bulunan Cevat Güner, Canan Güner (46) ve Hatice Bilge (53) bulundukları yerde sıkıştı.

    İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.

    1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde evli 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Fikret Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi
    Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.

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