Bursa'da hatalı sollama kazayı getirdi

Osmangazi'de hatalı sollama yapan otomobil, sağa sola savrularak başka bir otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Avrupa Konseyi Bulvarı'nda yaşanan kaza görenleri şoke etti.

Hatalı sollama yaptıktan sonra bir süre sağa sola savrulan otomobil, başka bir otomobile çarpttı.

Hızını kesmeden devam eden otomobil, bariyerlere çarparak zor durabildi.

İnceleme başlatıldı

Can kaybının olmadığı kazada, polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

O anlar kameralara yansıdı

İHA'nın haberine göre, kaza anı ise trafikte seyir halindeki başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da hatalı sollama korku dolu anlar yaşattı ViDEO