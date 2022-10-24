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    Bursa'da hatalı sollama yapan sürücü yaralandı

    Çorlu'da hatalı sollama yapan Samet S. isimli motosiklet sürücüsü hafif ticari araca çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 24.10.2022 - 11:23
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 13:43
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    Bursa'da hatalı sollama yapan sürücü yaralandı

    Kurallara uymayarak trafiği zora sokan trafik magandalarının kazasına her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü Berkant C. ile bir otomobili sağdan geçerek hatalı solama yapan Samet S.’nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

    Hastaneye kaldırıldı

    Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Samet S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    O anlar kayıt altına alındı

    Öte yandan kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    İHA'nın haberine göre, kazaların sıklıkla yaşandığı caddede sürücülerin dikkatli olması istendi.

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