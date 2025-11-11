Bursa'da hava almak için çıktığı pencereden düşen kişi öldü

- Bursa'da 32 yaşındaki Muhammet Taştan, hava almak için çıktığı pencereden düşerek öldü.
- Site sakinleri gürültü üzerine dışarı çıktıklarında Taştan'ı hareketsiz halde buldu.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi'nde 32 yaşındaki Muhammet Taştan, evinde hava almak için pencereyi açtığı sırada dengesini kaybederek 8. kattan zemine düştü.
Gürültüyü duyan site sakinleri dışarı çıktıklarında şahsı hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Taştan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Taştan'ın cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.