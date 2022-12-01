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    Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

    Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

    Osmangazi ilçesi Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarına eğitim uçağı düştü. Vali Yakup Canbolat 2 kişinin öldüğünü aktardı.
    • 01.12.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 16:47
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    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

    Ovaakça Mahallesi'ndeki doğalgaz çevrim santrali civarına, hava aracı düştü.

    112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

    Düşen eğitim uçağında 2 kişi hayatını kaybetti

    Olayla ilgili açıklama yapan Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, Sakarya'nın Pamukova ilçesinden havalanan tek motorlu eğitim uçağının, santral yakınındaki alana düştüğünü söyledi.

    "Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti." bilgisini veren Canbolat, konunun her yönüyle araştırıldığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

    Öte yandan, bacaların yanına düşen eğitim uçağında hayatını kaybedenlerin pilot ve yanında bulunan kişi olduğu aktarıldı.

    Bursa'da eğitim uçağı düştü VİDEO


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