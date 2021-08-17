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Bursa'da hem ehliyetsiz hem de alkollü yakalandı

Bursa'da hem ehliyetsiz hem de alkollü yakalandı

Polis ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan sürücü alkolmetreye üflememek için uzun süre direndi. Yapılan kontrolde ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen sürücüye ceza kesildi.