- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da hem ehliyetsiz hem de alkollü yakalandı
Bursa'da hem ehliyetsiz hem de alkollü yakalandı
- DHA
- 17.08.2021 - 08:04
- Güncelleme : 17.08.2021 - 09:10
Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde polis ekipleri, Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde trafik denetimi yaptı.
Denetim sırasında 16 AJU 594 plakalı otomobil durduruldu.
“YENİ KASAP DÜKKANI AÇTIM” DESE DE CEZADAN KURTULAMADI
Otomobilin sürücüsü Batuhan G.’nin ehliyetsiz olduğunu tespit eden ekipler, sürücüye alkol testi yapmak istedi.
Ekipler, alkolmetreye üflememek için uzun süre direnen Batuhan G.’yi uzun uğraşlar sonucu ikna etti.
Yapılan kontrollerde 2.56 promil alkollü olduğu tespit edilen Batuhan G., kendisine ceza yazmak isteyen ekiplere “Yeni kasap dükkanı açtım” diyerek ceza yazılmamasını istedi.
Bursa'da hem ehliyetsiz hem de alkollü yakalandı ViDEO
TOPLAM 3 BİN 813 TL CEZA
Sürücü Batuhan G.’ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 474 TL ve alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL olmak üzere toplam 3 bin 813 TL cezai işlem uygulandı.
Polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen Batuhan G.’nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.