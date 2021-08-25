Bursa'da hırsız, 35 bin liralık motosikleti çalmak için 1 saat zincir kırdı

Bursa'da hırsız, 35 bin liralık motosikleti çalmak için 1 saat zincir kırdı

35 bin lira değerinde olan motosikletinin çalındığını fark eden vatandaş, kamera kayıtlarını incelediği sırada zinciri kırmak isteyen hırsızın 1 saat uğraştığını gördü.

Önceki sabah saat 06.00 sıralarında bursa Nilüfer'e bağlı Demirci Mahallesi'nde bulunan bir sitede çelik zincirle kilitli olan ve piyasa değeri yaklaşık 35 bin lirayı bulan motosikleti yerinde göremeyen Mehmet Sezer, şaşkınlığa uğradı.

Hırsızlık olayından şüphelenen Sezer, sitenin güvenlik kameralarını incelediğinde, motosikletinin çalındığını fark etti.

Sezer, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarından eşkâlini belirledikleri şüphelileri arıyor.

ÇALINDIĞINI KAMERADAN GÖRDÜ

Olayla ilgili konuşan Mehmet Sezer, ''Sabah işe gitmek için evden çıktığımda motosikletimi yerinde göremedim. Sitenin güvenlik kameralarını inceledim. Görüntülerde bir kişinin sitenin bahçesine girerek motosikletimin yanına geldiğini ve çelik zinciri kırarak motosikleti alarak kaçtığını gördüm. Polis ekiplerine ihbarda bulundum. Umarım kısa sürede bulunur. Motosikletimin değeri 35 bin liraydı.'' dedi.

1 SAATTE ÇELİK ZİNCİRİ KIRDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızın motosikletin başına gelerek yaklaşık bir saat uğraşarak çelik zinciri kırdığı, sonra motosiklete binerek kaçtığı görüldü.



