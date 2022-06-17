Bursa'da hırsız, çaldığı tabletin sinyali ile çatıda yakalandı

5 eve girip hırsızlık yapan 2 şüpheli son işlerinde fark edilince kıskaca alındı. Şüphelilerden biri, çaldığı tabletin sinyali takip edilerek çatıda yakalandı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi’nde, dün saat 17.00 sıralarında, bir eve girip elektronik eşyaları çaldıktan sonra yandaki eve girdi.

Burada çalacak bir şey bulamayan hırsızlar, buzdolabındaki kolayı içtikten sonra yan binaya geçti. Bu şekilde 5 eve giren şahıslar, son binadan ayrılacakları sırada mahalle sakinleri tarafından fark edildi.

DHA’nın haberine göre; panikle çıktıkları binaya giren şüpheliler, çatıya çıkarak binaların üzerinde bir süre dolandıktan sonra, bir evin bahçesinde saklandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Çalıntı tablet, hırsızların konumunu belli etti

Bu sırada ev sahibi Mehmet Efe Sacan’ın çalınan tabletinden, hırsızların konumu tespit edildi. Şüphelinin bulunduğu bölgede yoğunlaşan ekipler, evin bahçesinden çatıya çıkarak kaçmaya çalışan Hülya K.'yı (31) yakalarken, erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Burak S.'nin kaçtığını belirledi.

“Arkadaşım kaçtı ben kaldım orada”

Yakalanma anını görüntüleyen basın mensuplarına “Ne çekiyorsunuz?” diyerek tepki gösteren Hülya K., neden hırsızlık yaptığı sorusuna ise “Neyi neden yaptım? Arkadaşım kaçtı ben kaldım orada. Onun, Allah belasını versin.” diyerek gözyaşı döktü.

Ele geçirilenler

Kadının üzerinde ve sırtındaki çantada yapılan aramada, 30 adet cep telefonu, 1 adet tablet, yüklü miktarda ziynet eşyası, bir miktar para, iki adet musluk başı ve oyuncak ayı bulundu. Ayrıca şüpheli Hülya K.’nın 21 ayrı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.

“Çatı çatı hırsız kovaladılar”

Annesinin evde olmadığı saatlerde hırsızların içeri girdiğini ifade eden Mehmet Efe Sacan, "Aşağıdan komşularla birlikte gelirken bizim balkondan birini görüyorlar. Bütün eşyaları dışarı çıkarmış, komşuyla seslenince arkadan kaçmışlar. Sağ olsun polis ekipleri de yakındaymış, hemen müdahale ettiler. Şüpheli kaçmak için çatıya çıkmış. Polis ekipleri de kendilerini tehlikeye atıp çatı çatı hırsız kovaladılar. Biri yakalandı, öbürü de inşallah tez zamanda yakalanır." dedi.

“Peluş ayımı da çalmış en çok ona sinirlendim”

Birçok malzeme çaldılar. Babamın balıkçı malzemeleri, benim tabletim, komşunun ziynet eşyalarını çalmış. Benim peluş ayımı da çalmış en çok ona sinirlendim. Arkadaşımın tabletinden benim tabletimin sinyaline baktık. Sinyali bulunca polis ekipleri sağ olsun hemen suçüstü yakaladılar." diye konuştu.

İşlemlerin ardından çalıntı mallar sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan Hülya K., Emir Sultan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Polis ekipleri kaçan Burak S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.