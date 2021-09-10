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    Bursa'da hırsızın rahatlığı pes dedirtti

    Kokoreççi dükkanına giren hırsızlık şüphelisi, buzdolabından aldığı kolayı içtikten sonra dizüstü bilgisayarı alıp kaçtı. Rahat tavırlarıyla pes dedirten hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 10.09.2021 - 11:50
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 12:54
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    Bursa'da hırsızın rahatlığı pes dedirtti

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde Tahir K.’ye ait kokoreççi dükkanına sabahın erken saatlerinde hırsızlık amacıyla giren şüpheli, önce buzdolabından aldığı kolayı içti.

    Hırsızlık şüphelisi daha sonra dizüstü bilgisayarı çalıp, dükkandan çıkarak geldiği bisikletle bölgeden uzaklaştı.

    KAMERAYA YANSIDI

    O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüleri izleyen polis ekipleri parmak izinden şüphelinin kimliğini araştırıyor.

    Bursa'da hırsızın rahatlığı pes dedirtti ViDEO


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    Bursa da hırsızın rahatlığı pes dedirtti #3

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    Bursa da hırsızın rahatlığı pes dedirtti #9

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