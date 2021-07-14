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- Bursa'da hırsızlar at arabasıyla kaçmaya çalıştı
Bursa'da hırsızlar at arabasıyla kaçmaya çalıştı
- DHA
- 14.07.2021 - 14:04
- Güncelleme : 14.07.2021 - 15:09
Bursa’nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Halyanı Sokak'taki inşaattan çaldıkları demirleri at arabasına yükleyen 2 hırsız, olay yerinden ayrıldı.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir süre sonra şüphelileri fark ederek takibe başladı.
Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, atı koşturarak kaçmaya başladı.
Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheliler, Sinanbey Mahallesi, Yenişehir Caddesi üzerinde BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) ekiplerinin altyapı çalışmasına takıldı.
POLİS, ŞÜPHELİLERİ ARIYOR
Çalışma nedeniyle kapalı olan yola giren şüpheliler, at arabasını bırakarak yaya olarak kaçtı.
Polis ekipleri, demirlere ve at ile araca el koydu.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken, kovalamaca bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bursa'da hırsızlar at arabasıyla kaçmaya çalıştı VİDEO