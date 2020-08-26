Bursa'da hırsızlar, ev sahibiyle karşılaştı

Evi soymaya kalkan hırsızlar, daire sahibiyle karşılaşınca kaçarak uzaklaştı. Hırsızların yakalanması uzun sürmedi.

Bursa'da hırsızlık amaçlı girdikleri apartman dairesinde ev sahibi ile denk gelen hırsızlar arkalarına bakmadan kaçtı.

Geçtiğimiz hafta Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda iki kadın, bir dairenin kapısını açıp içeri girerek hırsızlık yapmak istedi.

EV SAHİBİNİ GÖRDÜLER

Ev sahibiyle karşılaşan hırsızlar, amaçlarına ulaşamadı. Kısa süreli şok yaşayan ev sahibi, hemen 155 polis imdat hattını arayarak ihbarda bulundu.

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelilerin, 30 çeşitli hırsızlık olayından kaydının olduğu ortaya çıktı.

Bursa'da ev sahibi ile denk gelen hırsızlar ViDEO

YAKALANDILAR

Hırsızlardan birinin 8 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş 12 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ile aranan 30 yaşındaki G.U. olduğu, diğer şüpheli B.B.'nin ise hırsızlık başta olmak üzere 7 suçtan kaydı bulunduğu tespit edildi. İki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden B.B.'nin yaşı küçük olduğu için ileri bir tarihte adliyeye sevk edilmek üzere ailesine teslim edildiği, G.U.'nun çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.