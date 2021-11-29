Euro
14.4314
3.02%
Dolar
12.7401
3%
Altın
736.54
3.29%
Borsa
1.787
0.59%
Bitcoin
736.335
4.18%
BTXN Coin
55.29
6.40%
20ºC
İstanbul
Hafif yağmur 20 C

    Bursa’da hırsızlar kozalak yüzünden genç adamı öldürdü

    Evine ek gelir sağlayabilmek için hafta sonları kozalak toplamaya çıkan 28 yaşındaki genç adam, kozalakları çalmak isteyen hırsızlar tarafından hunharca öldürüldü. 5 cinayet zanlısı yakalandı.
    • İHA
    • 29.11.2021 - 14:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da hırsızlar kozalak yüzünden genç adamı öldürdü

    Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı kırsal Okçular Mahallesi’nde yaşayan evli ve iki çocuk babası Ceyhun Çetin (28), evine ek gelir sağlayabilmek için kozalak toplamaya gitti.

    Gün boyu kozalak toplayan genç adam, akşam saatlerinde tanımadığı kişilerin topladığı kozalakları çalmaya çalıştığını fark etti.

    DARBEDİP, BIÇAKLADILAR

    O kişilerle Çetin arasında önce tartışma, sonra kavga çıktı.

    6 hırsızlık zanlısı, genç adamı kozalak toplama aparatıyla dövdükten sonra bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

    Bursa’da hırsızlar kozalak yüzünden genç adamı öldürdü #1

    HAYATINI KAYBETTİ

    Ağır yaralanan Ceyhun Çetin, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine önce Karacabey Devlet Hastanesine oradan da Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

    Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayan Ceyhun Çetin, hayatını kaybetti.

    Bursa’da hırsızlar kozalak yüzünden genç adamı öldürdü #2

    5 CİNAYET ZANLISI YAKALANDI

    Olayın ardından harekete geçen Karacabey Jandarma Komutanlığı ekipleri ve polis, kaçan 6 şüpheliden 5'ni yakalayarak gözaltına aldı.

    Diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir