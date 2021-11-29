Bursa’da hırsızlar kozalak yüzünden genç adamı öldürdü

Evine ek gelir sağlayabilmek için hafta sonları kozalak toplamaya çıkan 28 yaşındaki genç adam, kozalakları çalmak isteyen hırsızlar tarafından hunharca öldürüldü. 5 cinayet zanlısı yakalandı.

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı kırsal Okçular Mahallesi’nde yaşayan evli ve iki çocuk babası Ceyhun Çetin (28), evine ek gelir sağlayabilmek için kozalak toplamaya gitti.

Gün boyu kozalak toplayan genç adam, akşam saatlerinde tanımadığı kişilerin topladığı kozalakları çalmaya çalıştığını fark etti.

DARBEDİP, BIÇAKLADILAR

O kişilerle Çetin arasında önce tartışma, sonra kavga çıktı.

6 hırsızlık zanlısı, genç adamı kozalak toplama aparatıyla dövdükten sonra bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Ceyhun Çetin, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine önce Karacabey Devlet Hastanesine oradan da Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayan Ceyhun Çetin, hayatını kaybetti.

5 CİNAYET ZANLISI YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen Karacabey Jandarma Komutanlığı ekipleri ve polis, kaçan 6 şüpheliden 5'ni yakalayarak gözaltına aldı.

Diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.