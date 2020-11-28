Bir markete giren 4 hırsızın, içinde 5 bin lira olan çelik kasayla birlikte marketten yüzlerce çikolata çaldığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer ilçesine bağlı Anafartalar Caddesi üzerindeki bir markette yaşanan hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda içerisinde 5 bin lira bulunan çelik kasa, 1 adet laptop, 1 adet akü bataryası, 251 adet çikolata, 46 adet çakmak, 1 hoparlör çalındığı ortaya çıktı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Hırsızlık yapan şahısların ise 15 adet suç kaydı olan İ.F., 13 adet suç kaydı olan M.K., 17 adet suç kaydı olan C.E., 2 adet suç kaydı olan H.K. olduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Ekipler 4 şüphelinin kaldığı evi tespit ederek eş zamanlı baskın düzenledi. Şüpheliler evlerine yapılan baskınla gözaltına alınırken, çaldıkları para ve malzemeler ise markete teslim edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bursa'da hırsızlar marketten çelik kasa ve 251 adet çikolata çaldı