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    Bursa'da hırsızlara karşı taktırdığı demir kapı çalındı

    Evinin kapısına hırsızların girmemesi için takdırdığı demir kapı çalınan ev sahibi, hırsızlığı kamera kayıtlarından izledi.
    • İHA
    • 13.02.2022 - 11:17
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    Bursa'da hırsızlara karşı taktırdığı demir kapı çalındı

    Gece saatlerinde Bursa'nın Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir şahıs önce sokakta keşif turu attı.

    Bir süre sonra bir evin kapısına yaklaşan şahıs, ev sahibinin hırsızlara karşı önlem için evinin dış kapısına taktırdığı demir parmaklığı gözüne kestirdi.

    KAPI DEMİRİNİ SÖKÜP KAÇTI

    Kısa sürede kapı demirini yerinden söken şahıs, kapıyı yüklenip olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

    Bursa da hırsızlara karşı taktırdığı demir kapı çalındı #1

    Bursa da hırsızlara karşı taktırdığı demir kapı çalındı #2

    Bursa da hırsızlara karşı taktırdığı demir kapı çalındı #3

    Bursa da hırsızlara karşı taktırdığı demir kapı çalındı #4


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