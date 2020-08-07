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    Bursa'da hırsızlık anı kamerada

    İnegöl ilçesinde bir telefon dükkanında meydana gelen hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
    • AA
    • 07.08.2020 - 22:59
    • Güncelleme : 07.08.2020 - 22:59
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    Bursa'da hırsızlık anı kamerada

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde Yusuf Altun'a ait cep telefonu dükkanının önüne gelen kimliği belirsiz şüpheli, iş yeri sahibinin dalgın olduğu sırada içeri girerek, vitrinde duran ve değeri yaklaşık 5 bin lira olan cep telefonunu alıp kaçtı.

    Durumu fark eden iş yeri sahibi güvenlik kameralarını inceledikten sonra emniyet ekiplerine bildirdi.

    Bursa da hırsızlık anı kamerada #1

    İŞ YERİNİ GÖZETLEDİ

    Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir süre iş yerini gözetleyen şüpheli daha sonra içeri girerek vitrindeki bir telefonu alıp kaçıyor.

    Bursa'da hırsızlık anı kamerada VİDEO


    Bursa da hırsızlık anı kamerada #2

    Bursa da hırsızlık anı kamerada #3

    Bursa da hırsızlık anı kamerada #4

    Bursa da hırsızlık anı kamerada #5

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