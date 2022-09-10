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    Bursa'da evine hırsız giren vatandaş: Hırsızlığın da bir onuru var

    Yazlığa giden ailenin yokluğunu fırsat bilen hırsızların, girdikleri evden 4 gün kaldığı öne sürüldü. İhbarın ardından evin her tarafına tuvaletini yapan şahıslardan bir tanesi yakalandı.
    • 10.09.2022 - 14:16
    • Güncelleme : 10.09.2022 - 14:28
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    Bursa'da evine hırsız giren vatandaş: Hırsızlığın da bir onuru var

    Bursa'nın Yıldırım ilçesi Sıracevizler Mahallesi'nde yazlık evine giden bir aile, tatil dönüşü evlerinin haline inanamadı.

    Gemlik'te bulunan yazlık evine gidip dönen ev sahibi Ünal Altınçekiç, kapı girişinde 3 tane büyük bıçakların bırakıldığı ve 3 katlı evinin tamamının hırsızlar tarafından dağıtıldığını fark etti.

    Altınçekiç, eve giren hırsızların evin odalarına bile tuvaletlerini yaptığını görünce durumu polise bildirdi.

    Polisler de şaşırdı

    Olay yerine gelen ekipler, yaşanan bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Olay yeri inceleme ekipleri evde parmak izi çalışması yaptı.

    Bursa da evine hırsız giren vatandaş: Hırsızlığın da bir onuru var #1

    Hırsızların evde 4 gün yaşadığı tahmin ediliyor

    Altınçekiç, hırsızların evde bulunan her şeyi çöp poşetlerine koyarak çaldıklarını ve 4 gün boyunca evde yaşadıklarını öne sürdü.

    Ünal Altınçekiç şikayetinin ardından 2'nci el eşya alım ve satım sitesinde kendi eşyalarının satıldığını gördü.

    Hemen eşyalarını satan kişiyle görüşen Altınçekiç, kendisini ele vermeden buluşma noktası ayarladı.

    Zanlılardan biri yakalandı

    Kısa sürede durumu polis ekiplerine bildiren Altınçekiç, polisler ile birlikte müşteri gibi giderek şüphelilerden birini kıskıvrak yakalattı.

    Bursa da evine hırsız giren vatandaş: Hırsızlığın da bir onuru var #2

    "Hırsızlığın da bir onuru şerefi var"

    Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Gördükleri karşısında şaşkına dönen ve "Hırsızlığın da bir onuru şerefi var" diyerek tepki gösteren ev sahibi Ünal Altınçekiç, ''Öncelikle bunlar 5 erkek 1 kadın. Ben bir eşya alım sitesinde bize ait olan laptoplar, cep telefonlarının satıldığını gördüm. Hemen karşımdaki kişiyle görüşerek polis ekiplerine bilgi verdim.

    O kişi bize kendi ürünümüzü satarken suçüstü yakalandı. Biz bunlara ezbere bu bizim demedik.Faturalarına kadar bizde duruyor öyle teyit ederek bunlar bizim dedik. Tabiki de şaşırtmadı. Cihazları başka birinden aldığını söyledi.

    Bursa da evine hırsız giren vatandaş: Hırsızlığın da bir onuru var #3

    "50 yıllık birikimimiz gitti"

    Bu hırsızlık 1 günde yapılacak ve 1 kişinin yapabileceği bir hırsızlık değil. Aşağı yukarı ailemizin 50 yıllık birikimi gitti. Hayallerimizi alıp götürdüler. Hırsızlıktan sonra eve alarm taktırdım ve sabaha karşı 06.03'de alarmımız çaldı.

    2 tane şüpheli yine geliyor hırsızlık için ama alarm çalınca kaçıyorlar. Şu anda toplam 100 bin TL'lik altın ve yaklaşık 150 bin TL'likte eşyamızı çaldılar. Toplam zararım 250 bin TL. Erzaklardan ne istediniz. Çay, kuru bakliyat, zeytinyağı götürmüşler. Benim bildiğim hırsızlığın da bir onuru vardır.

    Al televizyonu git bu kadar dağınıklık yapmaya hakkın var mı? Kapı önlerine bıçak bırakmalarının nedeni kesin olarak ev sahibi gelirse bıçaklamak için. Ben tek başımayım zaten. O kadar kişiyle nasıl mücadele edeyim. Çocuklarım o bıçaklar yüzünden sürekli endişe içinde.Her katta 2 tane bıçak bırakmışlar.

    Bursa da evine hırsız giren vatandaş: Hırsızlığın da bir onuru var #4

    "Her yere tuvaletlerini yapmışlar"

    4 gün boyunca evimde yaşayarak yiyip içmişler. Yatak odası ve çocuklarımın odasına idrarlarını yapmışlar. En azından tuvaleti kullansaydınız. Ben polis teşkilatımıza güveniyorum inşallah en kısa sürede hırsızların yakalanacağına inanıyorum'' dedi.

    5 şüpheli aranıyor

    İHA'nın haberine göre, gözaltındaki bir zanlının sorgusu sürerken, diğer 5 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.

    Bursa da evine hırsız giren vatandaş: Hırsızlığın da bir onuru var #5


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