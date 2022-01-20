Bursa'da hırsızlık şebekesi yakalandı

Karacabey ve Mudanya'da ardı arkası kesilmeyen hırsızlık olaylarının sonucunda başlatılan yakalama çalışmasında 1'i suçüstü olmak üzere 6 kişi yakayı ele verdi.

Bursa'nın Karacabey ve Mudanya ilçelerinde meydana gelen 21 hırsızlık olayının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ekipler harekete geçti.

Şüphelilerin, kapı göbeği kırılması sureti ile meydana gelen evden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri, şüphelilerin ise B.A., B.G, S.A, M.A, T.A ve R.K. oldukları belirlendi.

ELAZIĞ'DA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Şüphelilerden B.G.'nin, hırsızlık olaylarında kullandıkları 16 AC plakalı araç ile Diyarbakır'a gittiği, daha sonra yanına kişilerle Elazığ'a geçerek burada da 9 ayrı ikametten hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. B.G.'nin, Elazığ'da suçüstü çalıntı malzemeler ile birlikte yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

YOĞUN İNCELEMEYLE YAKALANDILAR

Diğer şüpheliler ise, olay yerlerinde yapılan güvenlik kamerası çalışmaları, tape görüşmeleri ve HTS kayıtlarından yerleri tespit edilerek ikametlerine yapılan eş zamanlı baskın sonucu yakalandı. Zanlılarla ilgili soruşturmanın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ettirildiği öğrenildi.