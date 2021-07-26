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- Bursa’da hırsızlık şüphelileri gazetecilere saldırdı
Bursa’da hırsızlık şüphelileri gazetecilere saldırdı
12 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen Orhan E., Sıla E. ve Aleyna Ş. isimli şahıslar, görüntü alan gazetecilere saldırdı. Sıla E., ayağındaki terliği gazetecilere fırlattı.
- İHA
- 26.07.2021 - 17:33
- Güncelleme : 26.07.2021 - 18:19
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan alışveriş merkezlerinde 12 ayrı hırsızlık olayına karışan 2’si kadın 3 şüpheli polis ekiplerinin çalışmalarının ardından yakalandı.
Emniyetteki sorgulanmaları tamamlanan Orhan E.(43)., Sıla E.(13) ve Aleyna Ş.(25) isimli şahıslar adliyeye sevk edilmek üzere İnegöl Devlet Hastanesi’ne getirildi.
KÜFÜRLER ETTİLER
Gazetecilerin görüntü aldığını fark edince sinirlenen şüpheliler, küfürler edip tepki gösterdi.
Bursa’da hırsızlık şüphelileri gazetecilere saldırdı VİDEO
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şüphelilerden Sıla E. ayağındaki terliği çıkartıp gazetecilere fırlattı.
3 şüpheli, sağlık raporlarının alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.