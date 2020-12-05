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    Bursa'da hırsızlık şüphelisi, denetimde yakalandı

    Kavşakta denetim yapan polis ekipleri, oto hırsızlığından aranan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
    • DHA
    • 05.12.2020 - 13:17
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    Bursa'da hırsızlık şüphelisi, denetimde yakalandı

     

    Bursa İnegöl ilçesi, Belediye kavşağında sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle polis ekipleri uygulama yaptı.

    Polis ekipleri, yaya olarak yoluna devam eden bir kişinin hareketlerinden şüphelendi.

    OTO HIRSIZLIĞINDAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

    Şüphelinin yanına gidip, GBT sorgulaması yapan ekipler, Coşkun T.'nin, oto hırsızlığı suçundan arandığıni tespit etti.

    GÖZALTINA ALINDI

    Gözaltına alınan Coşkun T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Bursa da hırsızlık şüphelisi, denetimde yakalandı #1

    Bursa da hırsızlık şüphelisi, denetimde yakalandı #2

    Bursa da hırsızlık şüphelisi, denetimde yakalandı #3

    Bursa da hırsızlık şüphelisi, denetimde yakalandı #4

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