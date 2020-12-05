Bursa'da hırsızlık şüphelisi, denetimde yakalandı

Kavşakta denetim yapan polis ekipleri, oto hırsızlığından aranan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Bursa İnegöl ilçesi, Belediye kavşağında sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle polis ekipleri uygulama yaptı.

Polis ekipleri, yaya olarak yoluna devam eden bir kişinin hareketlerinden şüphelendi.

OTO HIRSIZLIĞINDAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin yanına gidip, GBT sorgulaması yapan ekipler, Coşkun T.'nin, oto hırsızlığı suçundan arandığıni tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan Coşkun T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.













