Bursa'da hırsızlık şüphelisine, sokağa çıkma cezası

Bir markete girerek gıda ürünleri çalan hırsıza polis ekipleri, sokağa çıkma cezasıyla işlem uyguladı.

Saat 16.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi, Hamidiye Mahallesi, Hastane Caddesi'nde faaliyet gösteren bir markette hırsızlık meydana geldi.

Şüpheli Muhammed A., markete girerek reyonlardaki gıda ürünlerini ceplerine koydu. Bu sırada durumu fark eden market görevlisi, cadde üzerinde görev yapan polis ekiplerine haber verdi.

3 BİN 150 TL SOKAĞA ÇIKMA CEZASI

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalarken üzerinde yapılan aramada gıda ürünleri bulundu. Gözaltına alınan şüpheliye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL para cezası kesildi.













