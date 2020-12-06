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Bursa’da hırsızlık şüphelisini linçten polis kurtardı

Bursa’da hırsızlık şüphelisini linçten polis kurtardı

Sokağa çıkma yasağına rağmen bir apartmanın deposunda hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi.