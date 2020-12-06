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- Bursa’da hırsızlık şüphelisini linçten polis kurtardı
Bursa’da hırsızlık şüphelisini linçten polis kurtardı
Sokağa çıkma yasağına rağmen bir apartmanın deposunda hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi.
- İHA
- 06.12.2020 - 10:10
- Güncelleme : 06.12.2020 - 11:20
Bursa’nın Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi Emir Sokak’ta bir apartman dairesinde oturan vatandaşlar, çatı katındaki depodan sesler geldiğini duydu.
Ellerine sopa alarak çatı katına çıkan apartman sakinleri, depodan hırsızlık yapmaya çalışan genci fark etti.
LİNÇTEN POLİS KURTARDI
Şüpheli etkisiz hale getirilirken, durum polise bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen 22 yaşındaki A.F.S. 'yi kurtararak, gözaltına aldı.
Bursa’da hırsızlık şüphelisini linçten polis kurtardı ViDEO
TERLİK FIRLATTILAR
Bazı vatandaşların, şüpheli A.F.S. ’ye terlik ve ayakkabı fırlattığı görüldü. Ekip aracına alınan A.F.S, emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.