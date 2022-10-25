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    Bursa'da uyuyakalan hırsız suçüstü yakalandı

    Gece saatlerinde bir iş yerinin kapısının kilidini kırarak içeri girdiği öne sürülen şahıs, kendi kendini ele verdi.
    • 25.10.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 11:34
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    Bursa'da uyuyakalan hırsız suçüstü yakalandı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dereboyu Caddesi civarında garip bir hırsızlık yaşandı.

    Daha önce de hırsızlık kaydı bulunan 38 yaşındaki H.A., Dereboyu Caddesi  üzerinde bulunan bir araç tamircisi dükkanını gözüne kestirdi.

    Dükkanın dış kapısının kilidini kırarak içeri giren zanlının, etrafta gördüğü eşyaları yanında getirdiği çuvalın içine doldururken bir anda uykusu geldi ve bir süre uyumak istedi.

    Hırsızlık yaparken uyudu

    Kaportacıda uyumaya başlayan hırsız, uzun bir süre uykusundan kalkamadı.

    Tesadüf üzerine iş yerinin oradan geçerken dükkanına uğrayan sahibi, kapıyı açıp içeri girdiğinde bastığı zeminde gariplik hissetti.

    Bursa'da uyuyakalan hırsız suçüstü yakalandı ViDEO

    Bursa da uyuyakalan hırsız suçüstü yakalandı #1

    Ekiplere bildirdi

    Yaşadığı durumdan şüphelenen kaportacı, ışıkları açınca karşısında hiç tanımadığı H.A.’yı uyurken gördü ve şaşkınlık içinde kaldı.

    Dükkan sahibi, hırsızlık zanlısını uyandırmadan sessizce durumu polis ekiplerine bildirdi.

    "Burada yatıyordum"

    İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, H.A'yı yakaladı ve "Burada ne yapıyorsun?" diye sorduklarında, zanlının verdiği cevap "Yatıyordum." oldu.

    İHA'nın haberine göre, yapılan kimlik incelemesi sonucu 23 dosya kaydı bulunan hırsız gözaltına alınırken, iş yeri sahibi ise şikayetçi olacağını belirterek karakola başvurdu.

    Bursa da uyuyakalan hırsız suçüstü yakalandı #2


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