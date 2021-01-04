Bursa'da hırsızlık yapmak için lüks otomobilin tentesini kestiler

Bursa'da hırsızlık yapmak için lüks otomobilin tentesini kestiler

Bursa'da sokak kısıtlamasını fırsat bilen hırsızlar, otoparkta duran lüks otomobilin tentesini kesip teybini almaya çalıştı.

Bursa'da sokak kısıtlamasında izinli olan bekçinin yokluğunu fırsat bilen hırsızlar, Tolga Semiz’e ait 35 DEM 99 plakalı lüks aracın yanına geldi. Kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlar otoparkta önce keşifte bulundu.

TENTEYİ KESTİLER, TEYBİ ALMAYA ÇALIŞTILAR

Daha sonrasında lüks otomobilin tentesini gözüne kestiren hırsızlar ellerindeki bıçakla tenteyi keserek içerisine girdi. Otomobilde bulunan teybi sökmeye çalışan hırsızlar sökemeyince hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Bursa'da hırsızlık yapmak için lüks otomobilin tentesini kestiler-Video

KAMERALARDAN EŞGALLERİ BELİRLENDİ

Kontrol etmek için otomobilinin yanına giden Tolga Semiz ise lüks otomobilini o şekilde görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri otomobilden parmak izi aldıktan sonra güvenlik kameralarını inceledi.

Kameralarda hırsızların eşgallerini belirleyen ekipler kaçan iki hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

"35 BİN LİRALIK ZARAR VAR"

Aracından bir şey çalınmadığını ancak 35 bin liralık zararının olduğunu belirten Semiz, "Hırsızların eşkalleri belli. Parmak izleri de alındı. Polis ekiplerinin kısa sürede yakalayacağından eminim" dedi.