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    Bursa'da hızlı trafiğe aldırış etmeyen gençler yola atladı

    Ana caddenin ortasına yoğun trafiğe aldırış etmeden atlayan 2 genç, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Tehlikeli anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 23.08.2021 - 10:05
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 11:24
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    Bursa'da hızlı trafiğe aldırış etmeyen gençler yola atladı

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dün gece saatlerinde 2 genç, İzmir yolu üzerinde ana caddeden yolun karşısına geçmeye çalıştı.

    Yayaların yola girmesinin yasak ve tehlikeli olduğu ana caddeye girerek yolun karşısına geçmeye çalışan gençler, yoğun trafikte ölüm tehlikesini hiçe saydı.

    GÖRENLER ŞOKE OLDU

    Gençler, şans eseri bir facia yaşanmadan karşıya geçti. Görenler ise olayı şaşkın ve korkulu gözlerle izledi.

    Bursa'da hızlı trafiğe aldırış etmeyen gençler yola atladı VİDEO


    Bursa da hızlı trafiğe aldırış etmeyen gençler yola atladı #1

    Bursa da hızlı trafiğe aldırış etmeyen gençler yola atladı #2

    Bursa da hızlı trafiğe aldırış etmeyen gençler yola atladı #3

    Bursa da hızlı trafiğe aldırış etmeyen gençler yola atladı #4

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