Bursa'da hurdalıktaki araç lastikleri ateşe verildi: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Bursa’da boş araziye atılan araç lastikleri ateşe verildi. Lastiklerden çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Siyah dumanlar ise bir çok noktadan görüldü.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi’nde boş arsada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm hurdalığı sararken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

2 saatte kontrol altına alındı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucu kontrol altına aldı.

Hurdalık alandan çıkan dumanlar ise şehrin her yerinden gözüktü. Yangının büyüklüğü ise dron ile havadan görüntülendi.

Vatandaşlar yetkililerden yardım istedi

İHA'nın haberine göre .evredeki vatandaşlar yeterince denetim yapılmadığı için, bu yangınların her hafta çıktığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.



