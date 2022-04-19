Bursa'da husumetliler arasında kavga

Yolda karşılaşmaları üzerine gergin anlar yaşayan iki kişi, bıçaklarla birbirine saldırmaya çalıştı. Kavga çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.

Bursa'da yaşayan iki husumetli, Yıldırım ilçesine bağlı İncirli Caddesi'nde karşılaşarak tartışmaya tutuştu.

Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

Bıçaklar çekildi

İHA'nın haberine göre bıçak sallayarak tehditler yağdıran şahıslar, dakikalar sonra yumruk yumruğa birbirine girdi. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona ererken, yaralanma ya da can kaybı olmadı.

Yaşananlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.