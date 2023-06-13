Bursa'da husumetlileri oto tamircisini ağır yaraladı

DHA
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi Münür Gülay ile iş yerine gelen araç alım-satım borcu nedeniyle husumetli olduğu C.A., M.H., M.Z. ve A.Y arasında tartışma çıktı.
Alevlenen tartışma kavgaya dönüştü.
Önce dövüp sonra vurdular
Kavgada 4 kişi, Gülay'ı darbedip, tabanca ile göğsünden vurduktan sonra araçla kaçtı.
Çağırılan Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gülay'ın durumunun ciddi olduğu belirtildi.
4 kişi gözaltına alındı
Görgü tanıklarının ifadesine başvurup, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri belirleyip, operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri sonrası adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.