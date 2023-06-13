Bursa'da husumetlileri oto tamircisini ağır yaraladı Nilüfer'de oto tamircisi Münür Gülay (59), borç nedeniyle tartıştığı kişilerce dövülüp, tabanca ile vurularak ağır yaralandı.

DHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi Münür Gülay ile iş yerine gelen araç alım-satım borcu nedeniyle husumetli olduğu C.A., M.H., M.Z. ve A.Y arasında tartışma çıktı.

Alevlenen tartışma kavgaya dönüştü.

Önce dövüp sonra vurdular

Kavgada 4 kişi, Gülay'ı darbedip, tabanca ile göğsünden vurduktan sonra araçla kaçtı.

Çağırılan Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gülay'ın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

4 kişi gözaltına alındı

Görgü tanıklarının ifadesine başvurup, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri belirleyip, operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri sonrası adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.