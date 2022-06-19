Bursa'da husumetlilerine gecelik giydirip mermi yutturan sanıklar hakim karşısına çıktı

Rehin aldıkları gençleri dövdükten sonra mermi yutturup gecelik giydiren şüpheliler, hakim karşısına çıktı. Tarafların savunmaları, kamera ile kayda alındı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde, 10 Şubat günü akşam saatlerinde, Y.D.Ç. ve yanındaki 2 arkadaşı, aralarında kız arkadaş meselesi yüzünden husumet bulunan E.M. ve Mehmet Ş.’nin ellerini, ayaklarını bağlayıp ağzını bantladı.

E.M.'yi tekme ve yumruklarla döven Y.D.Ç., belinden çıkardığı tabancayı Erhan M.'nin ve Mehmet Ş.’nin ağzına sokup tehdit etti.

Y.D.Ç., tabancanın şarjöründen çıkardığı mermiyi de yutturduktan sonra, kıyafetlerini çıkardıkları Mehmet Ş.'ye kadın elbisesi giydirdi

Sabaha kadar süren işkence, bir yandan da kamera ile kayda alındı.

İhbar üzerine 10 dakika içinde operasyon

E.M.'nin arkadaşlarının görüntülü ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek 10 dakika içerisinde o eve operasyon düzenledi.

Y.D.Ç. ve diğer iki şüpheli polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Savunmaları kayda alındı

Y.D.Ç. ile arkadaşları B.T., M.Ş., G.Y. , ve G.Ü.’nün yargılanmasına başlandı. 10. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısında konuşan sanıklar, karakolda ve adliyede verdikleri savunmalarının doğru olduğunu ifade ettiler. Mahkeme başkanının güvenlik nedeniyle gazetecileri ve izleyicileri almadığı duruşmada taraf avukatları ile müşteki E.M. hazır bulundu. Duruşmada sanıkların savunmaları kameraya kaydına alındı.

Duruşmada konuşan müşteki E.M., “Beni Y.D.Ç. ters kelepçe yapar gibi zorla eve aldı. Yanında da M.Ş., E.T.’ de vardı. Kafamı sanırım M.Ş tutmuştu. E.T. dış kapıyı açtı ve beni içeriye aldılar. Ben sanık Y.D.Ç.’den ve M.Ş.’den şikayetçiyim. Diğer sanıklardan şikayetçi değilim.” dedi.

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“Olay anında heyecan ve sinirli hareket ettik”

Söz hakkı verilen E.T. ise, “Bursa’da E.M.’yi misafir olarak ağırladık. E.M.’in, M.Ş’ye karşı yaptığı eylemler nedeniyle suça konu olan olayı gerçekleştirdik. Pişmanım. Olay anında heyecan ve sinirli hareket ettik. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı.” diyerek polis ve sulh ceza hakimliğin de verdiği savunmasını tekrar ettiğini söyledi.

Sanık Y.D.Ç., ve G.Y. ve G.Ü. ‘de daha önceki verdiği savunmalarına katıldığını ifade ederek, pişman olduklarını ifade ettiler.

Mahkeme heyeti, müşteki sanık M.Ş.’in tahliyesine karar verirken, tahliye taleplerinin reddettiği sanıklar Y.D.Ç., E.T.’nin ve G.Y.’nin tutukluluk hallerinin devamına, G.Ü.’nin konutu terk etmeme yönündeki adli kontrolün kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.