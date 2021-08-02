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    Bursa'da husumetlilerinin kurşun yağdırdığı şahıs hastanede hayatını kaybetti

    Bursa'da 2 kişi, aralarında husumet bulunan şahsı iş yerinde kurşun yağmuruna tutarak öldürdü.
    • İHA
    • 02.08.2021 - 20:31
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    Bursa'da husumetlilerinin kurşun yağdırdığı şahıs hastanede hayatını kaybetti

    Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Degirmenlikizik Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, B.Y. ve S.Y., aralarında husumet bulunan Yasin Dere'nin iş yerine geldi.

    Otomobilden inen B.Y. ile S.Y, iş yerine girip Yasin Dere'ye ateş açtı. Göğsünden vurulan Yasin Dere kanlar içerisinde yere yığılırken, 2 şüpheli olay yerinden kaçtı.

    İŞ YERİNDE KURŞUNLANDI, KURTARILAMADI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dere, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Acı haberi alan Dere'nin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

    Polis, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

    Bursa da husumetlilerinin kurşun yağdırdığı şahıs hastanede hayatını kaybetti #1

    Bursa da husumetlilerinin kurşun yağdırdığı şahıs hastanede hayatını kaybetti #2

    Bursa da husumetlilerinin kurşun yağdırdığı şahıs hastanede hayatını kaybetti #3

    Bursa da husumetlilerinin kurşun yağdırdığı şahıs hastanede hayatını kaybetti #4

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