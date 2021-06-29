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    Bursa'da husumetlisini bıçakladı: Onların gürültüsünden uyuyamıyorduk

    Çocukların üzerine su dökülmesi üzerine çıkan kavgada husumetli olduğu komşusunu öldüren zanlı, “Bize hesap sormak istedi, ben de o sırada evdeki bıçağı alıp, bıçakladım. Pişmanım” dedi.
    • DHA
    • 29.06.2021 - 14:05
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 14:22
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    Bursa'da husumetlisini bıçakladı: Onların gürültüsünden uyuyamıyorduk

    Bursa’nın Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde 2 çocuk babası Canan Kırmızı’nın (48) eşi, sokakta gürültü yaptıklarını öne sürdüğü çocukların üzerine su döktü.

    Evlerine giden çocuklar, durumu ailelerine anlattı.

    Çocuklardan birinin babası olan Kenan Ateş, konuşmak için Kırmızı Ailesi'nin evine gitti.

    TARTIŞMA SIRASINDA BIÇAKLADI

    Burada, aralarında daha önce de husumet bulunan Kenan Ateş ile Canan Kırmızı arasında tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Canan Kırmızı, evden aldığı bıçakla Kenan Ateş'i yaraladı.

    İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Bursa da husumetlisini bıçakladı: Onların gürültüsünden uyuyamıyorduk #1

    “ONLARIN GÜRÜLTÜSÜNDEN UYUYAMIYORDUK”

    Gelen sağlık ekibi tarafından bir özel hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Kenan Ateş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Olayın ardından gözaltına alınan Canan Kırmızı ifadesinde, "Uzun zamandır aramızda gürültü yüzünden husumet vardı. Çocukları sokakta oynuyor geceleri, onların gürültüsünden uyuyamıyorduk. En son hanımım çocuklarının üzerine su dökmüş. Kenan kapıya geldi, bize hesap sormak istedi. Kavga etmeye başladık. Ben de o sırada evdeki bıçağı alıp bıçakladım. Pişmanım." dediği belirtildi.

    Bursa da husumetlisini bıçakladı: Onların gürültüsünden uyuyamıyorduk #2

    Canan Kırmızı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Bursa da husumetlisini bıçakladı: Onların gürültüsünden uyuyamıyorduk #3

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