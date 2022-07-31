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Bursa’da huzur operasyonu yapıldı: 9 araca 9 bin 850 TL ceza kesildi

Bursa’da huzur operasyonu yapıldı: 9 araca 9 bin 850 TL ceza kesildi

Huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan operasyonlar kapsamında, 120 araç ve 20 işyeri denetlendi. Uygulamada 8 işyerine işlem yapıldı.