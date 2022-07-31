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- Bursa’da huzur operasyonu yapıldı: 9 araca 9 bin 850 TL ceza kesildi
Bursa’da huzur operasyonu yapıldı: 9 araca 9 bin 850 TL ceza kesildi
- 31.07.2022 - 08:45
- Güncelleme : 31.07.2022 - 08:46
Güvenlik güçleri, yurt genelinde huzur ve güvenin sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda son olarak Bursa'da 120 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
120 araç denetlendi
Ahlak Büro Amirliği, Narkotik şube müdürlüğü, Trafik şuba müdürlüğü ve Yunus timlerince gerçekleştirilen operasyonda mekanlar ve umuma açık alanlar denetlendi.
Gece boyunca 120 araç denetlenirken, araç içerisinde aranması olan 1 şüpheli ve alkollü sürücüye işlem yapıldı.
380 kişinin kimliği sorgulandı
Öte yandan 9 araca ise 9 bin 850 TL idari para cezası kesildi.
380 kişiye kimlik denetimi uygulanırken, umuma açık alanlarda yapılan denetlenen 20 işyerinden 8'ine işlem yapıldı.
Uygulamalar devam edecek
Yapılan denetimlerin vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar olduğunu belirten Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti.