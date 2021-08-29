Euro
9.8557
-0.26%
Dolar
8.3434
-0.53%
Altın
487.77
0.96%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
405.470
0.01%
EXEN Coin
26.00
-2.40%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Bursa'da huzurevinde koronavirüs paniği

    Huzurevinde kalan ve aşılandığı bildirilen 10’u yaşlı biri personel 11 kişinin koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
    • İHA
    • 29.08.2021 - 17:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da huzurevinde koronavirüs paniği

    Bursa’nın İznik ilçesinde huzurevinde kalan ve koronavirüs aşıları tam olan 10’u yaşlı biri personel 11 kişinin testi pozitif çıktı.

    4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Hafta sonu yapılan ziyaretçilerden korona virüs bulaştığı tahmin edilen 10 yaşlı vatandaştan 4’ünün hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

    HUZUREVİ DEZENFEKTE EDİLDİ

    Ülker Aktar Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi dezenfekte edilirken, temaslı olan personelin evlerinde tedbir amaçlı karantinada olduğu, huzurevinde kalan yaşlıların da 3. doz aşılarının tamamlandığı öğrenildi.

    Bursa da huzurevinde koronavirüs paniği #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir