Bursa'da huzurevinde koronavirüs paniği

Huzurevinde kalan ve aşılandığı bildirilen 10’u yaşlı biri personel 11 kişinin koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Bursa’nın İznik ilçesinde huzurevinde kalan ve koronavirüs aşıları tam olan 10’u yaşlı biri personel 11 kişinin testi pozitif çıktı.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Hafta sonu yapılan ziyaretçilerden korona virüs bulaştığı tahmin edilen 10 yaşlı vatandaştan 4’ünün hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

HUZUREVİ DEZENFEKTE EDİLDİ

Ülker Aktar Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi dezenfekte edilirken, temaslı olan personelin evlerinde tedbir amaçlı karantinada olduğu, huzurevinde kalan yaşlıların da 3. doz aşılarının tamamlandığı öğrenildi.