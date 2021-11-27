Bursa’da İHH gönüllüleri kaza yaptı: 4 ölü

Bir programa katılmak için yola çıktığı belirtilen biri İHH personeli 3’ü gönüllü 4 gencin bulunduğu otomobil, tıra arkadan çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 4 kişi de hayatını kaybetti.

İstanbul’dan Bursa’ya bir programa katılmak için yola çıkan İHH İnsanı Yardım Vakfı personeli Muratcan Kaya (21) yönetimindeki 34 AFG 020 plakalı otomobil, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınında aynı yöne giden Mustafa Haldız (41) yönetimindeki 41 HZ 096 plakalı tıra arkadan çarptı.

Saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazanın ardından tır şoförünün ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 GENÇ CAN VERDİ

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Kaya ile yanındaki İHH gönüllüleri Yusuf Taha Göktaş (22), Kaan Talip Tığlı (25) ve Tarık Kesekçi’nin (26) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ölen 4 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

HIZ KADRANI 150 KİLOMETREDE TAKILI KALDI

Bu arada, otomobilin hız kadranının 150 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı kara yolunda ulaşım araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Bursa’da İHH gönüllüleri kaza yaptı VİDEO





İHA VE SİHA'LARIN YAPIMINDA TAKIM LİDERLİĞİ YAPTI

Kazada hayatını kaybeden biri olan Tarik Kesekçi'nin, Baykar'da görevli uçak mühendisi olduğu ortaya çıktı.

Aslen Nevşehirli olan Kesekçi'nin Türkiye Savunma Sanayi'nin en önemli envanterlerinden yerli ve milli Akıncı'nın yapımında görevli performans ve analiz mühendislerinin takım liderliğini yaptığı öğrenildi.

Kesekçi'nin, Akıncı'nın yapım aşamasını anlatan belgeselde de Selçuk Bayraktar ile birlikte rol aldığı, o belgeselin Nevşehir'in gururu Tarık Kesekçi başlığıyla sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldığı aktarıldı.