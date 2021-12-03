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    Bursa'da iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

    İznik-Elbeyli yolunda bir otomobil kavşağı döndüğü sırada karşıdan gelen araçla çarpıştı. Yaşanan kaza sonrasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 03.12.2021 - 01:43
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    Bursa'da iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

    Bursa'nın İznik-Elbeyli yolu üzerinde feci bir kaza meydana geldi.

    Yusuf Ş. idaresindeki 16 H 6034 plakalı otomobil, kavşaktan döndüğü sırada karşından gelen Serdar B. idaresindeki 34 HCV 66 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Çarpışmanın şiddetiyle kazada otomobilde bulunan Zeynep B., Alya B.ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

    Diğer sürücülerin ihbarı üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar ambulanslar ile İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Bursa da iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı #1

    Bursa da iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı #2

    Bursa da iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı #3

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