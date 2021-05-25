Bursa'da yaşayan Aydoğan Mut, iki gencin kavga ettiğini görünce onları ayırdı. Bir gün sonra ise aracını çizilmiş halde buldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Aydoğan Mut isimli vatandaş, 4 gün önce 2 kişi arasında çıkan kavgayı gördü. Kavgayı ayırmak için uyarı yapan Mut, daha sonra oradan ayrıldı.

ARACI KULLANILAMAZ HALE GETİRDİLER

İki genç, 1 gün sonra Aydoğan Mut'un sokakta park halinde olan 16 KGG 50 plakalı aracını çizdi. Dün gece aynı gençler, Mut'un aracına kaldırım taşlarıyla saldırdı.

Saldırı sırasında 2 şahsın aracının camlarını kırdığını gören Mut, aşağı indiğinde şahısları bulamadı. Saldırı sonucu aracın camları kırılırken, aracın içinde kaldırım taşları bulundu.

Bursa'da iki gencin kavgasını ayırdı, gece arabası çizildi VİDEO









"BEN ONLARA İNSANLIK YAPTIM AMA.."

Olayı anlatan Aydoğan Mut, "Bizim mahallenin çocukları sokakta top oynuyorlardı. Biz de onları seyrediyorduk. O sırada sokaktaki 2 çocuk kavga etmeye başladı. Ben de onları ayırmaya çalıştım. Sonrasında 2 çocuk, kin güdüp aracımı çizdiler.

Bu akşam aracımın camlarını kırdılar. Sonra kaçtılar. Şikayetçiyim. Ben onlara insanlık yaptım onlar bana bunu yaptılar. Benim canımı yaktılar onlar bana bunu reva gördüler. Allah büyük. Adalete polisimize güveniyoruz." dedi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.



