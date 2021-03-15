Euro
9.0093
-0.5%
Dolar
7.5525
-0.19%
Altın
418.81
-0.13%
Borsa
1.556
-0.1%
Bitcoin
432.501
-4.52%
EXEN Coin
13.89
-0.21%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Bursa'da iki gencin 'Omuz atma' kavgası

    Birbirlerine omuz attıklarını iddia eden iki gencin kavgasında yumruklar havada uçuştu.
    • DHA
    • 15.03.2021 - 18:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da iki gencin 'Omuz atma' kavgası

    Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı metro istasyonu yakınında Barış V. isimli bir genç, iddiaya göre kendisine yolda omuz atan bir başka gençle tartışmaya başladı.

    Sözlü saldırı kısa sürede kavgaya dönüştü.

    KAFA ATIP, YUMRUKLADI

    Kavga ettiği şahsa önce kafa atan Barış V., daha sonra yumruk savurdu. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılarak olay yerinden uzaklaştı.

    İki gencin kavga anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Bursa da iki gencin Omuz atma kavgası #1

    Bursa da iki gencin Omuz atma kavgası #2

    Bursa da iki gencin Omuz atma kavgası #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir