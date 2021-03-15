Bursa'da iki gencin 'Omuz atma' kavgası

Birbirlerine omuz attıklarını iddia eden iki gencin kavgasında yumruklar havada uçuştu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı metro istasyonu yakınında Barış V. isimli bir genç, iddiaya göre kendisine yolda omuz atan bir başka gençle tartışmaya başladı.

Sözlü saldırı kısa sürede kavgaya dönüştü.

KAFA ATIP, YUMRUKLADI

Kavga ettiği şahsa önce kafa atan Barış V., daha sonra yumruk savurdu. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılarak olay yerinden uzaklaştı.

İki gencin kavga anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.